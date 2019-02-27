Folge vom 27.02.2019
Andere Länder, andere SittenJetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 27.02.2019: Andere Länder, andere Sitten
44 Min.Folge vom 27.02.2019Ab 6
David aus Kentucky lernt heute die Eltern seiner thailändischen Verlobten Annie in ihrem kleinen Dorf kennen. Die hübsche 24-Jährige kommt aus einer sehr ärmlichen Gegend - deshalb ist das Brautgeld für die Verwandtschaft besonders wichtig. Annies Eltern erwarten eine ordentliche Mitgift von dem Amerikaner: Rund 15.000 Dollar und zwei stattliche Wasserbüffel sollten es schon sein! Doch David kann momentan nur 1500 anbieten und hofft sehr, dass die Summe als Anzahlung reicht. Auch bei Elizabeth und dem konservativen Andrei aus Moldawien gibt es Probleme. Und Molly in Georgia versucht, zwischen ihrem Verlobten und ihrer Tochter für gute Stimmung zu sorgen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.