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Andere Länder, andere Sitten

Andere Länder, andere SittenJetzt kostenlos streamen

Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

Folge vom 27.02.2019: Andere Länder, andere Sitten

44 Min.Folge vom 27.02.2019Ab 6

David aus Kentucky lernt heute die Eltern seiner thailändischen Verlobten Annie in ihrem kleinen Dorf kennen. Die hübsche 24-Jährige kommt aus einer sehr ärmlichen Gegend - deshalb ist das Brautgeld für die Verwandtschaft besonders wichtig. Annies Eltern erwarten eine ordentliche Mitgift von dem Amerikaner: Rund 15.000 Dollar und zwei stattliche Wasserbüffel sollten es schon sein! Doch David kann momentan nur 1500 anbieten und hofft sehr, dass die Summe als Anzahlung reicht. Auch bei Elizabeth und dem konservativen Andrei aus Moldawien gibt es Probleme. Und Molly in Georgia versucht, zwischen ihrem Verlobten und ihrer Tochter für gute Stimmung zu sorgen.

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