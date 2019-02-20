Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 20.02.2019: Die Zeit läuft
43 Min.Folge vom 20.02.2019Ab 6
Die 30-Tages-Frist startet für Molly, Luis und die anderen Paare, die in den USA heiraten wollen. Molly aus Georgia kann es kaum erwarten, dass ihr Verlobter aus der Dominikanischen Republik anreist, doch nicht alle freuen sich: Tochter Olivia ist eifersüchtig und hat Angst, dass Molly keine Zeit mehr für sie hat. Auch Elizabeth aus Florida zählt die Tage, bis ihr Moldawier Andrei zum Visumsgespräch kommen darf. Die 27-Jährige ist sehr verliebt, obwohl Andrei extrem altmodisch ist: Er will ihre Mädelsabende verbieten, weil Frauen nur unter Aufsicht von Männern ausgehen sollten, und verlangt generell, dass sie sich unterordnet. Liz‘ Freundinnen machen sich Sorgen.
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
