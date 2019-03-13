Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 13.03.2019: Gastfreundschaft hoch zehn?
43 Min.Folge vom 13.03.2019Ab 6
Mollys Bruder hat zuhause in Woodstock, Georgia, ein Barbecue für die ganze Familie organisiert. Hier soll Vater Phillip ihren Verlobten Luis aus der Dominikanischen Republik kennenlernen, bevor er Mollys Mann wird. Doch Phillip ist gegen die Hochzeit. Er befürchtet, dass Luis seine Tochter ausnützt und nur heiraten will, um an die US-Staatsbürgerschaft zu kommen. Elizabeth aus Florida und ihr moldawischer Verlobter Andrei stehen kurz vor der wichtigsten Anhörung, die entscheiden wird, ob er das Verlobten-Visum für die USA bekommt. Elizabeth ist nervös und will die Fragen noch einmal durchgehen, aber Alphamännchen Andrei ist sich seiner Sache völlig sicher.
