Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 06.03.2019: Der König von Thailand
45 Min.Folge vom 06.03.2019Ab 12
Nach einem Marktbesuch, bei dem es auch Ameisenpuppen gibt, findet die Verlobungsfeier in Annies Thai-Dorf statt. Hier überreicht David Annies Eltern den Brautpreis für ihre Tochter. Doch nach dem Kauf der zwei geforderten Wasserbüffel bekommt er kaum noch die Anzahlung für die Mitgift zusammen. Trotzdem wird das Fest sehr schön: Das ganze Dorf feiert die Brautleute, tanzt mit ihnen und behandelt Annie wie ihre Prinzessin. Außerdem sind Davids beste Freunde Chris und Nikki aus Amerika angereist, was in doppelter Hinsicht gut ist - David freut sich riesig, und Chris kann ihm noch mehr Geld leihen, weil auch alle Dorfbewohner beschenkt werden müssen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.