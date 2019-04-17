Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 17.04.2019: Streit unter Freunden
43 Min.Folge vom 17.04.2019Ab 12
Luis aus der Dominikanischen Republik ist seit zwei Monaten in Amerika und will seine Molly gerne heiraten, doch ihre Töchter akzeptieren den 26-Jährigen nicht und sein Heimweh wird größer. Molly dagegen hadert mit der Tatsache, dass ihr Vater gegen die Hochzeit ist und den Kontakt abgebrochen hat. Auch bei Thailänderin Annie und ihrem Verlobten David könnte es besser laufen: Die beiden feiern Annies Ankunft mit Davids Freunden, doch der 48-Jährige hat sein Alkoholproblem wieder nicht im Griff und ist bald völlig betrunken, ausfallend und peinlich. Die 24-Jährige nimmt ihm das Versprechen ab, die Hände vom Schnaps zu lassen - wenigstens bis zur Hochzeit.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.