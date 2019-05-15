Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 15.05.2019: Die Zeit rennt
43 Min.Folge vom 15.05.2019Ab 6
Nicole aus Florida und ihr Verlobter Azan bekommen ihre Beziehungsprobleme nicht in den Griff. Jetzt wo sie mit Tochter May bei ihm in Marokko ist, kümmert sich der 24-Jährige zwar um die Dreijährige, doch seit Nicole ihn betrogen hat, vertraut er ihr nicht mehr. Nicoles Mutter rät von der Heirat ab. In Georgia sind es nur noch 12 Tage bis zur Hochzeit, doch Luis kommt mit Mollys Kindern immer noch nicht zurecht. Deshalb steht heute ein Familienausflug mit Eisessen und Schaukeln im Park an. Als sich die kleine Kensley von oben bis unten bekleckert, gibt es den nächsten Streit, und Molly macht sich Sorgen, ob der 26-Jährige je die Vaterrolle übernehmen kann.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.