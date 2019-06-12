Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 12.06.2019: Ein Bräutigam im Stress
43 Min.Folge vom 12.06.2019Ab 6
Bei Josh aus Arizona und seiner schönen philippinischen Verlobten Aika sind es nur noch 12 Tage bis zur Hochzeit, doch zwischen den beiden steht noch die Sache mit dem Nachwuchs. Wenn es nach Aika ginge, wäre sie kurz nach der Hochzeit schon schwanger. Josh hat sich aber vor 15 Jahren sterilisieren lassen, und bevor es an die Familienplanung geht, muss abgeklärt werden, ob man die Sterilisation überhaupt erfolgreich rückgängig machen kann. In Georgia läuft inzwischen der Hochzeits-Countdown - doch bei Molly und Luis hängt der Haussegen richtig schief. Molly ist von dem 26-Jährigen Dominikaner inzwischen so genervt, dass sie alles abblasen möchte.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.