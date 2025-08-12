Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Germinator

Episode 11

DMAXFolge vom 12.08.2025
Episode 11

Episode 11Jetzt kostenlos streamen

Der Germinator

Folge vom 12.08.2025: Episode 11

44 Min.Folge vom 12.08.2025Ab 12

Deputy Nicolas Diaz hat einen Hund adoptiert. Doch Manfred Gilow bleibt nicht viel Zeit, den Vierbeiner zu begrüßen, denn die Pflicht ruft. Eine hilflose Person benötigt medizinische Hilfe. In New Mexico sterben täglich drei Menschen an einer Überdosis. Meistens sind Fentanyl und Crystal Meth dafür verantwortlich. Auch der 33-jährige Mann auf der Straße hat Drogen konsumiert. Und gestohlene Fahrzeuge sind in New Mexico ebenfalls keine Seltenheit. Der Bundesstaat belegt den dritten Platz in der Diebstahlstatistik hinter Colorado und Kalifornien.

Alle verfügbaren Folgen