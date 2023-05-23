Zum Inhalt springenBarrierefrei
Am Tag der Sonnwende - Teil 1

FilmRise KidsStaffel 3Folge 1
Folge 1: Am Tag der Sonnwende - Teil 1

23 Min.Ab 6

Kara verschwindet im Reich der Finsternis während einer Mission. Sie trifft Brackus und verbündet sich mit ihm, da sie nur gemeinsam das Reich der Finsternis verlassen können. Die Defenders wollen Kara befreien und stoßen auf einen Wandel-Stein.

