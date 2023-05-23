Di-Gata Defenders
Folge 1: Am Tag der Sonnwende - Teil 1
23 Min.Ab 6
Kara verschwindet im Reich der Finsternis während einer Mission. Sie trifft Brackus und verbündet sich mit ihm, da sie nur gemeinsam das Reich der Finsternis verlassen können. Die Defenders wollen Kara befreien und stoßen auf einen Wandel-Stein.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited/LuxAnimation 2007