Di-Gata Defenders
Folge 9: Zum Wächter verwandelt
23 Min.Ab 6
Si'i wird von Malco aus dem Gefängnis befreit. Die Defenders reisen zum Gefängnis, während Rion im Dojo Wache hält. Flinch schickt ein Notsignal und verwandelt Rion in einen Wächter. Seth lässt sich auch in einen Wächter verwandeln.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer
6
Copyrights:© Nelvana Limited/LuxAnimation 2007