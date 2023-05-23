Zum Inhalt springenBarrierefrei
Di-Gata Defenders

Staffel 3Folge 9
Folge 9: Zum Wächter verwandelt

23 Min.Ab 6

Si'i wird von Malco aus dem Gefängnis befreit. Die Defenders reisen zum Gefängnis, während Rion im Dojo Wache hält. Flinch schickt ein Notsignal und verwandelt Rion in einen Wächter. Seth lässt sich auch in einen Wächter verwandeln.

