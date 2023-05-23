Di-Gata Defenders
Folge 10: Vom Erfinder zum Erfinder
23 Min.Ab 6
Von Faustien macht mit einer Waffe Jagd auf einen Siegel-Würger. Erik bewundert die Waffe, währenddessen Von Faustien seinen Rückpraller bewundert. Die Defenders kommen in Yan-Mara an. Seth erkennt, dass in Von Faustien ein Ethos steckt.
Copyrights:© Nelvana Limited/LuxAnimation 2007