Vom Erfinder zum Erfinder

FilmRise KidsStaffel 3Folge 10
Folge 10: Vom Erfinder zum Erfinder

23 Min.Ab 6

Von Faustien macht mit einer Waffe Jagd auf einen Siegel-Würger. Erik bewundert die Waffe, währenddessen Von Faustien seinen Rückpraller bewundert. Die Defenders kommen in Yan-Mara an. Seth erkennt, dass in Von Faustien ein Ethos steckt.

FilmRise Kids
