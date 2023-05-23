Di-Gata Defenders
Folge 11: Jagd nach dem zweiten Symbol
23 Min.Ab 6
Seth hat eine Vision von der Stelle des zweiten Symbols und lernt dort Geo kennen, die die Quelle des unterirdischen Reiches, das zweite Symbol, beschützen soll. Malco und Finch folgen de Defendern und befreien den Zauberer Kor.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Di-Gata Defenders
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited/LuxAnimation 2007