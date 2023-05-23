Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Di-Gata Defenders

Jagd nach dem zweiten Symbol

FilmRise KidsStaffel 3Folge 11
Jagd nach dem zweiten Symbol

Jagd nach dem zweiten SymbolJetzt kostenlos streamen

Di-Gata Defenders

Folge 11: Jagd nach dem zweiten Symbol

23 Min.Ab 6

Seth hat eine Vision von der Stelle des zweiten Symbols und lernt dort Geo kennen, die die Quelle des unterirdischen Reiches, das zweite Symbol, beschützen soll. Malco und Finch folgen de Defendern und befreien den Zauberer Kor.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Di-Gata Defenders
FilmRise Kids
Di-Gata Defenders

Di-Gata Defenders

Alle 3 Staffeln und Folgen