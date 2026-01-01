Di-Gata Defenders
Folge 2: Am Tag der Sonnwende - Teil 2
23 Min.Ab 6
Kara sucht einen Weg aus dem Reich der Finsternis nach Hause. Brackus will sie hintergehen. Madam Leizel hilft Kara, zu entkommen. Die Defenders erreichen das alte Dojo ihrer Eltern, um Kara zu retten, und werden von Zads angegriffen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Di-Gata Defenders
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4: Nelvana Limited/LuxAnimation 2008 & © Season 2-3: Nelvana Limited/LuxAnimation 2007