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Di-Gata Defenders

Am Tag der Sonnwende - Teil 2

FilmRise KidsStaffel 3Folge 2
Am Tag der Sonnwende - Teil 2

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Di-Gata Defenders

Folge 2: Am Tag der Sonnwende - Teil 2

23 Min.Ab 6

Kara sucht einen Weg aus dem Reich der Finsternis nach Hause. Brackus will sie hintergehen. Madam Leizel hilft Kara, zu entkommen. Die Defenders erreichen das alte Dojo ihrer Eltern, um Kara zu retten, und werden von Zads angegriffen.

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