Di-Gata Defenders
Folge 8: Melosas Alleingang
23 Min.Ab 6
Malco hat den Orb und macht sich auf die Suche nach den Teilen des "Himmelsapparates". Mel entreißt Seth den Ewigkeitsstein und reist in die Vergangenheit, um mithilfe ihrer Großmutter, einer Zauberin, die Geschichte zu verändern.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Di-Gata Defenders
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited/LuxAnimation 2007