Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Di-Gata Defenders

Melosas Alleingang

FilmRise KidsStaffel 3Folge 8
Melosas Alleingang

Melosas AlleingangJetzt kostenlos streamen

Di-Gata Defenders

Folge 8: Melosas Alleingang

23 Min.Ab 6

Malco hat den Orb und macht sich auf die Suche nach den Teilen des "Himmelsapparates". Mel entreißt Seth den Ewigkeitsstein und reist in die Vergangenheit, um mithilfe ihrer Großmutter, einer Zauberin, die Geschichte zu verändern.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Di-Gata Defenders
FilmRise Kids
Di-Gata Defenders

Di-Gata Defenders

Alle 3 Staffeln und Folgen