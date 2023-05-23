Die WiedererschaffungsmaschineJetzt kostenlos streamen
Di-Gata Defenders
Folge 13: Die Wiedererschaffungsmaschine
23 Min.Ab 6
Erik baut eine Prothese für Seth. Doku und Scar steuern mit Adams Hilfe einen fliegenden Zauberturm. Sie tun alles, um an die Steuercodes zu kommen, die nur Adam kennt. Seth gelingt es mithilfe der Prothese, an Bord des Zauberturms zu klettern.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Di-Gata Defenders
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited/LuxAnimation 2007