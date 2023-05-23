Zum Inhalt springenBarrierefrei
FilmRise KidsStaffel 3Folge 13
23 Min.Ab 6

Erik baut eine Prothese für Seth. Doku und Scar steuern mit Adams Hilfe einen fliegenden Zauberturm. Sie tun alles, um an die Steuercodes zu kommen, die nur Adam kennt. Seth gelingt es mithilfe der Prothese, an Bord des Zauberturms zu klettern.

