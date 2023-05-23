Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Di-Gata Defenders

Der Heiler

FilmRise KidsStaffel 3Folge 3
Der Heiler

Der HeilerJetzt kostenlos streamen

Di-Gata Defenders

Folge 3: Der Heiler

23 Min.Ab 6

Die Defenders entdecken beim Einrichten des neuen Dojos eine Art Funkgerät und verfolgen das Signal zu einer Höhle, in der Doku, Scar und Noth diskutieren. SIe werden entdeckt und es kommt zum Kampf. Seth wird verletzt und benötigt einen Heiler.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Di-Gata Defenders
FilmRise Kids
Di-Gata Defenders

Di-Gata Defenders

Alle 3 Staffeln und Folgen