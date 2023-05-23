Di-Gata Defenders
Folge 3: Der Heiler
23 Min.Ab 6
Die Defenders entdecken beim Einrichten des neuen Dojos eine Art Funkgerät und verfolgen das Signal zu einer Höhle, in der Doku, Scar und Noth diskutieren. SIe werden entdeckt und es kommt zum Kampf. Seth wird verletzt und benötigt einen Heiler.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Di-Gata Defenders
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited/LuxAnimation 2007