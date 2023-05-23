Di-Gata Defenders
Folge 7: Der Orb von Orgama-Yan
23 Min.Ab 6
Rion unterläuft eine starke Persönlichkeitsveränderung, die durch den Ethos verursacht wurde. Die Defenders suchen nach dem Tempel von Yan.Sumas und treffen auf Malco und Flinch. Sie kämpfen gegen die beiden. Rion wird schwer verletzt.
Di-Gata Defenders
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited/LuxAnimation 2007