FilmRise KidsStaffel 3Folge 5
23 Min.Ab 6

Bergarbeiter eines Dorfes werden von Kid-Coles Bande überfallen und sollen eine Rüstung für Kid-COle aus Dakocite-Erz bauen. Jo-Shu bittet die Defender um Hilfe. Erik und Rion streiten sich, kämpfen dann aber gemeinsam gegen Kid-Cole.

