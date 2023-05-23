Di-Gata Defenders
Folge 5: Kid-Cole und seine Bande
23 Min.Ab 6
Bergarbeiter eines Dorfes werden von Kid-Coles Bande überfallen und sollen eine Rüstung für Kid-COle aus Dakocite-Erz bauen. Jo-Shu bittet die Defender um Hilfe. Erik und Rion streiten sich, kämpfen dann aber gemeinsam gegen Kid-Cole.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer
Copyrights:© Nelvana Limited/LuxAnimation 2007