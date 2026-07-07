Staffel 8Folge 157vom 07.07.2026
Berechnende LiebeJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 157: Berechnende Liebe
45 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 12
Der Multimillionär Roger hat ein Verhältnis mit der jungen Kendra; Rogers Frau Lana hält sich einen Liebhaber namens Jake. Lana will Jake dazu überreden, Roger zu beseitigen - doch stattdessen tötet Jake Lana. Er und Kendra arbeiten zusammen, um Roger um eine halbe Million zu erleichtern. Danach beschuldigt Kendra ihn des Mordes an seiner Frau. Doch Mark ist von Rogers Unschuld überzeugt. Mit einem Trick lockt er Kendra, die inzwischen auch Jake ermordet hat, aus der Reserve ...
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Alle Staffeln im Überblick
Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television