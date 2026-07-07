Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 157vom 07.07.2026
Berechnende Liebe

Berechnende LiebeJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 157: Berechnende Liebe

45 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 12

Der Multimillionär Roger hat ein Verhältnis mit der jungen Kendra; Rogers Frau Lana hält sich einen Liebhaber namens Jake. Lana will Jake dazu überreden, Roger zu beseitigen - doch stattdessen tötet Jake Lana. Er und Kendra arbeiten zusammen, um Roger um eine halbe Million zu erleichtern. Danach beschuldigt Kendra ihn des Mordes an seiner Frau. Doch Mark ist von Rogers Unschuld überzeugt. Mit einem Trick lockt er Kendra, die inzwischen auch Jake ermordet hat, aus der Reserve ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Diagnose: Mord
SAT.1 GOLD

Diagnose: Mord

Alle 3 Staffeln und Folgen