Staffel 8Folge 170vom 14.07.2026
Eine todsichere WetteJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 170: Eine todsichere Wette
45 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 12
Als der Buchmacher Borachevsky ermordet wird, führen die Ermittlungen auf die Spur des spielsüchtigen Dr. Hodiak, der hohe Schulden bei Borachevsky hatte. Doch die Beweise sind nicht eindeutig, und so lässt sich Mark undercover in eine verdächtige Pokerrunde aufnehmen und beobachtet die Teilnehmer. Dabei erfährt er, dass der Sohn des Anwalts Kendall sich wegen seiner Spielsucht erschossen hat. Neben Hodiak gehört also auch Kendall zum Kreis der Verdächtigen ...
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Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television