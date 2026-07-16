Staffel 8Folge 171vom 16.07.2026
Vater wider WillenJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 171: Vater wider Willen
45 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 12
Maureen und ihre Schwester Grace werden von zwei unbekannten Männern um 100.000 Dollar erpresst. Grace bittet ihren alten Freund Jesse, ihr Baby zu behüten, bis die Gangster gefasst sind. Als die erste Übergabe scheitert und Maureen von den Erpressern erschossen wird, verschwindet ihre Leiche vom Tatort. Wenige Tage später ist einer der Täter ebenfalls tot und das Baby von Grace entführt. Als der Kidnapper geschnappt wird, macht Grace eine schier unglaubliche Entdeckung.
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Alle Staffeln im Überblick
Diagnose: Mord
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television