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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 172vom 16.07.2026
Tödliches Vermächtnis

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Diagnose: Mord

Folge 172: Tödliches Vermächtnis

45 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 12

Der todkranke Oscar Hemmings hat noch auf dem Weg zum OP sechs Personen für sein Testament benannt - darunter Amanda und Jesse. Bei der Testamentseröffnung stellt sich jedoch heraus, dass nur derjenige Erbe des beachtlichen Vermögens sein wird, der alle anderen überlebt ... Innerhalb kurzer Zeit kommen alle vier potenziellen Erben außer Amanda und Jesse ums Leben. Steve und Dr. Sloan vermuten einen weiteren Erbberechtigten, der seine Rivalen beiseite schaffen will.

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