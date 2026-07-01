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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 174vom 17.07.2026
Die Schuhe des Roten

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Diagnose: Mord

Folge 174: Die Schuhe des Roten

44 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12

Als der chinesische Ballett-Tänzer Tako bei einer Probe tot zusammenbricht und man im Zimmer seines Betreuers Lee ein Fläschchen Gift findet, wird dieser als Mordverdächtiger verhaftet. Inzwischen hat sich Amanda mit dem Tänzer Chin Te angefreundet und ihm die Ehe angeboten, da die Ausweisung nach China droht. Als auch Lee ausgeliefert werden soll, gesteht er den Mord an Tako, um in den USA vor Gericht zu kommen. Doch Dr. Mark Sloan und Steve glauben nicht an seine Schuld.

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