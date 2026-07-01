Staffel 8Folge 174vom 17.07.2026
Die Schuhe des RotenJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 174: Die Schuhe des Roten
44 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12
Als der chinesische Ballett-Tänzer Tako bei einer Probe tot zusammenbricht und man im Zimmer seines Betreuers Lee ein Fläschchen Gift findet, wird dieser als Mordverdächtiger verhaftet. Inzwischen hat sich Amanda mit dem Tänzer Chin Te angefreundet und ihm die Ehe angeboten, da die Ausweisung nach China droht. Als auch Lee ausgeliefert werden soll, gesteht er den Mord an Tako, um in den USA vor Gericht zu kommen. Doch Dr. Mark Sloan und Steve glauben nicht an seine Schuld.
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Alle Staffeln im Überblick
Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television