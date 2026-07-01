Staffel 8Folge 167vom 14.07.2026
Tödlicher HungerJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 167: Tödlicher Hunger
45 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 12
Mark wird zu Dreharbeiten gerufen, weil die bekannte Darstellerin Thalia zusammengebrochen ist. Er stellt fest, dass sie ernährungsbedingte Gesundheitsprobleme hat, was von der Produzentin Laurel bestätigt wird: Thalia leidet unter einer Ess-Störung. Wenige Tage später bricht sie erneut zusammen - diesmal mit tödlichem Ausgang. Doch wie es aussieht, hat der Zusammenbruch diesmal nichts mit ihren Essproblemen zu tun: Bei der Obduktion stellt man eine Überdosis Ephedrin fest ...
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Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television