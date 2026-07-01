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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 167vom 14.07.2026
Tödlicher Hunger

Tödlicher HungerJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 167: Tödlicher Hunger

45 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 12

Mark wird zu Dreharbeiten gerufen, weil die bekannte Darstellerin Thalia zusammengebrochen ist. Er stellt fest, dass sie ernährungsbedingte Gesundheitsprobleme hat, was von der Produzentin Laurel bestätigt wird: Thalia leidet unter einer Ess-Störung. Wenige Tage später bricht sie erneut zusammen - diesmal mit tödlichem Ausgang. Doch wie es aussieht, hat der Zusammenbruch diesmal nichts mit ihren Essproblemen zu tun: Bei der Obduktion stellt man eine Überdosis Ephedrin fest ...

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