Staffel 8Folge 160vom 08.07.2026
Im Namen des WahnsinnsJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 160: Im Namen des Wahnsinns
45 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
Ethan, der Ehemann von Sophie, vergnügt sich gerade mit seiner Geliebten Cynthia, die mit seinem Freund Richard verheiratet ist, als vor dem Haus der Obdachlose George zu randalieren beginnt. Wenig später wird Richard ermordet und George aufgrund von Indizien verdächtigt. Für Mark und Steve Sloan ist George kein Unbekannter: Der ehemalige Medizinstudent ist schizophren veranlagt, nach ihrer Ansicht aber zu einem Mord unfähig. Schließlich kommt von ihm der entscheidende Hinweis.
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Alle Staffeln im Überblick
Diagnose: Mord
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television