Staffel 8Folge 177vom 21.07.2026
TodesmusikJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 177: Todesmusik
45 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12
Dr. Sloan hat Ärger mit seinem Nachbarn Calvin, der mit seiner lauten Musik der gesamten Nachbarschaft auf die Nerven geht. Doch auch ständige Beschwerden halten ihn nicht von der nächtlichen Ruhestörung ab. Als sich seine Freundin Geraldine bei Sloan für Calvins Verhalten entschuldigt, dreht Calvin durch: Er kriegt einen Tobsuchtsanfall und tötet seine Freundin. Sein Versuch, die Leiche im Meer zu versenken, wird von Sloan beobachtet. Doch niemand schenkt ihm Glauben ...
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Alle Staffeln im Überblick
Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television