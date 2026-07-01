Staffel 8Folge 161vom 09.07.2026
Eine Spritze zu vielJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 161: Eine Spritze zu viel
45 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12
Steve Sloan liegt nach einem Verkehrsunfall im Krankenhaus. Halb komatös wird er Zeuge eines Mordes an einem Patienten, aber niemand glaubt ihm. Als Amanda eine Spur entdeckt, gerät Dr. Hart ins Visier der Ermittler. Hart hatte ein neues Medikament an Patienten erprobt, und der Ermordete wollte aus der Versuchsreihe aussteigen. Schließlich finden Mark und Jesse heraus, dass Assistenzarzt Dr. Walker Aktien von jener Firma besitzt, die das neue Medikament produzieren soll ...
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Diagnose: Mord
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television