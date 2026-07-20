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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 176vom 20.07.2026
Arzt unter Verdacht

Arzt unter VerdachtJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 176: Arzt unter Verdacht

45 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12

Durch die Begegnung mit einer jungen Frau, die seiner verstorbenen Bekannten Lily zum Verwechseln ähnlich sieht, wird Steve Sloan erneut mit einem ungeklärten Fall aus der Vergangenheit konfrontiert: Lily hatte einen tödlichen Verkehrsunfall, bei dem alles auf Mord hindeutete, doch im Prozess gegen den verdächtigen Frederick Wilson war die Hauptbelastungszeugin von einer Unbekannten erschossen worden. Die wahre Sachlage konnte nie geklärt werden ...

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