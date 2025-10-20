Die Cooking Academy
Folge 11: Identitäten
23 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12
Amélie bringt zu ihrem 17. Geburtstag ihre Situationship Samuel mit nach Hause, doch ihr großer Tag verläuft nicht wie erhofft. Chris tröstet sie und provoziert damit absichtlich Alexander, dem die Nähe der Halbgeschwister ein Dorn im Auge ist. Etienne muss nach seinem Totalausfall Schadensbegrenzung betreiben und findet sich dadurch an einem unerwarteten Ort des Friedens wieder. Destiny zieht, um sich zu schützen, mal wieder ihre Mauern hoch ...
Die Cooking Academy
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH