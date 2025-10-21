Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 12vom 21.10.2025
24 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12

Chris treibt Alexander zur Weißglut - bis die Situation in der Sterneküche eskaliert. Irinis Spagat zwischen den beiden Welten wird immer schwieriger, und dann taucht auch noch ihre Schwester Dorea überraschend auf dem Schloss auf. Etienne nimmt sich Costas' Rat zu Herzen und überlegt, die Academy zu verlassen, als ihn ein emotionaler Appell von Alexander erreicht. Wie wird er sich entscheiden?

