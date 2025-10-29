Die Cooking Academy
Folge 18: Küssen verboten
23 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12
Als Irini den betrunkenen Rafael nach Hause bringen möchte, versucht er, ihr näherzukommen - was nicht unentdeckt bleibt. Destiny hingegen ist enttäuscht, dass niemand außer Luke zu ihrer Party erscheint, bis der Abend eine überraschende Wendung nimmt. Sogar ihr Livestream geht viral, doch die Follower feiern jemand ganz anderen. Alexander fliegt mit seinem Geheimdeal auf. Wie wird Felicitas wohl darauf reagieren?
