Folge 77: Betrug
Folge 77 vom 20.01.2026
Felicitas leidet unter Alexanders Verrat und fühlt sich immer unwohler am Schloss. Sie sucht Trost und ergibt sich einem folgenschweren Impuls. Etienne treiben die Sorgen um Doreas Gesundheit um. Er will nichts mehr, als ihr zu helfen und sich auszusöhnen. Wie wird sie auf seinen Annäherungsversuch reagieren? Destinys Plan droht zu scheitern. Sie setzt sich vor der Prüfung immer mehr unter Druck, der durch ihre Mutter noch verstärkt wird.
