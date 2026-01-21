Die Cooking Academy
Folge 78: Spielschulden
24 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Felicitas stellt klar, dass Alexander keine Ansprüche mehr stellen kann und genießt die Aufmerksamkeit eines Anderen. Irini und Rafael feiern mit den Studierenden und geraten während eines Partyspiels ganz offensichtlich in Verlegenheit. Endlich erleben Etienne und Dorea Leichtigkeit, als sie von der Drogengeschichte eingeholt werden. Doch das ist nicht genug: Der Stress der letzten Zeit schlägt sich bei Evdokia auf erschütternde Weise nieder.
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH