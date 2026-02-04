Die Cooking Academy
Folge 88: Alles hat einen Preis
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 6
Die Affäre von Juliette und Matilda wird in einem intimen Moment aufgedeckt - und zwar von der allerletzten Person, die davon erfahren sollte. Nun stehen nicht nur eine Liebe, sondern auch eine Freundschaft und Matildas Dozentenschaft an der Academy auf dem Spiel. Chris und Alexander genießen die gemeinsame Zeit, während Etienne den schwersten Gang seines Lebens antritt. Wird er es wirklich schaffen, das Verbrechen zu gestehen?
Die Cooking Academy
Genre:Soap, Drama, Kochen
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH