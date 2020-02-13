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Die Fords - Bruder, Schwester, Hausumbau

Renovierung für ein Klassentreffen

HGTVFolge vom 13.02.2020
Renovierung für ein Klassentreffen

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Die Fords - Bruder, Schwester, Hausumbau

Folge vom 13.02.2020: Renovierung für ein Klassentreffen

21 Min.Folge vom 13.02.2020

Die Fords helfen einem alten Schulfreund, sein viktorianisches Haus aus dem 20. Jahrhundert familienfreundlich und modern-traditionell umzugestalten. Leannes Plan ist es, drei Wände herauszureißen und eine offene Wohnfläche mit Küche und Wohnzimmer zu gestalten. Eine Backsteinmauer, kaputte Holzböden und die schlimmste Küche, die die Fords je in Angriff genommen haben, könnten sie jedoch aufhalten.

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