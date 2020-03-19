Die Fords - Bruder, Schwester, Hausumbau
Folge vom 19.03.2020: Platz für Erbstücke
22 Min.Folge vom 19.03.2020
Das Zuhause eines lebenslustigen Kunstsammlers soll in eine spannende Kulisse für Kunst und Kuriositäten umgestaltet werden. Leanne und Steve Ford verlegen Holzböden, bauen eine neue Hintertür ein und bringen die veraltete Küche in das moderne Zeitalter.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Discovery, Inc.