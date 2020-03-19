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Die Fords - Bruder, Schwester, Hausumbau

Platz für Erbstücke

HGTVFolge vom 19.03.2020
Platz für Erbstücke

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Die Fords - Bruder, Schwester, Hausumbau

Folge vom 19.03.2020: Platz für Erbstücke

22 Min.Folge vom 19.03.2020

Das Zuhause eines lebenslustigen Kunstsammlers soll in eine spannende Kulisse für Kunst und Kuriositäten umgestaltet werden. Leanne und Steve Ford verlegen Holzböden, bauen eine neue Hintertür ein und bringen die veraltete Küche in das moderne Zeitalter.

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