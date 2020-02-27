Die Fords - Bruder, Schwester, Hausumbau
Folge vom 27.02.2020: Die Vernichtung der Mauer
22 Min.Folge vom 27.02.2020
Eine befreundete Familie von Steve bittet die Fords um Hilfe für die Renovierung ihres Hauses aus den 70er-Jahren. Die Auftraggeber wünschen sich ihr Haus in Pittsburgh im Stil einer modernen Skihütte. Dafür wird aus Küche und Wohnzimmer ein offener Wohnbereich mit verschiedenen Materialien wie Holz und Beton. Die Geschwister müssen Kompromisse eingehen, um die Wünsche der Familie zu erfüllen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Discovery, Inc.