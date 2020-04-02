Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Fords - Bruder, Schwester, Hausumbau

Urlaub trifft Alltag

HGTVFolge vom 02.04.2020
Urlaub trifft Alltag

Die Fords - Bruder, Schwester, Hausumbau

Folge vom 02.04.2020: Urlaub trifft Alltag

22 Min.Folge vom 02.04.2020

Ein Ehepaar kauft ein Haus im spanischen Villenstil. Sie engagieren die Geschwister Ford, damit sich das Zuhause wie Urlaub in Spanien anfühlt. Die Innendesignerin nutzt die mediterranen Elemente und die beiden verwandeln die engen Wohnbereiche in helle und offene Räume. Aus der geschwungenen Treppe wird ein visuelles Kunstwerk.

