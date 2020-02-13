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Die Fords - Bruder, Schwester, Hausumbau

Modern und traditionell

HGTVFolge vom 13.02.2020
Modern und traditionell

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Die Fords - Bruder, Schwester, Hausumbau

Folge vom 13.02.2020: Modern und traditionell

21 Min.Folge vom 13.02.2020

Steve und Leanne begeben sich in ein viktorianisches Haus, das Ende des 19. Jahrhunderts von einem Schiffskapitän gebaut wurde. Die wunderschönen Holzarbeiten und den Kitsch wollen die Hausbesitzer teils erhalten - wünschen sich aber ein modernes Makeover. Leanne fügt das Neue harmonisch in das Familienhaus ein und ersetzt die Küche aus den 80ern durch eine moderne Küche zum Kochen und Verweilen.

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