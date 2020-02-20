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Die Fords - Bruder, Schwester, Hausumbau

Die Kraft der Farben

HGTVFolge vom 20.02.2020
Die Kraft der Farben

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Die Fords - Bruder, Schwester, Hausumbau

Folge vom 20.02.2020: Die Kraft der Farben

22 Min.Folge vom 20.02.2020

Steve und Leanne werden von einem Paar engagiert, dass ein Mid-Century-Haus gekauft hat, das eine Mischung aus Bauhaus und Scheune ist. Die Familie wünscht sich ein modernisiertes Erdgeschoss in zeitgemäßem Design. Vor allem die Küche in Zick-Zack-Anordnung bereitet Kopfzerbrechen. Doch mit ihren kreativen Ideen verwandelt Leanne den Raum in ein stilvolles und cooles Zuhause!

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