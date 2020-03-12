Die Fords - Bruder, Schwester, Hausumbau
Folge vom 12.03.2020: Schatz im Kolonialhaus
21 Min.Folge vom 12.03.2020
Die Umgestaltung eines imposanten Kolonialhauses steht auf dem Programm. Die Kunden sind modern und schick eingerichtet, was einen spannenden Kontrast zum alten Stil des Hauses ergibt. Die Modernisierung von Küche, Esszimmer und Wohnzimmer übergeben sie in die Hände von Leanne und Steve.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Discovery, Inc.