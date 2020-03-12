Die Fords - Bruder, Schwester, Hausumbau
Folge vom 12.03.2020: Ein Traumhaus für Steve
22 Min.Folge vom 12.03.2020
Die Geschwister Ford treten gegen ihren bisher härtesten Kunden an: Steve Ford persönlich. Er hat sein erstes eigenes Haus gekauft, um seine Werkstatt, Garage und Zuhause in Zukunft unter einem Dach zu haben. Das Haus ist eigentlich eine Lagerhalle und soll in ein schickes Loft verwandelt werden.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Discovery, Inc.