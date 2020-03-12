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Die Fords - Bruder, Schwester, Hausumbau

Ein Traumhaus für Steve

HGTVFolge vom 12.03.2020
Ein Traumhaus für Steve

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Die Fords - Bruder, Schwester, Hausumbau

Folge vom 12.03.2020: Ein Traumhaus für Steve

22 Min.Folge vom 12.03.2020

Die Geschwister Ford treten gegen ihren bisher härtesten Kunden an: Steve Ford persönlich. Er hat sein erstes eigenes Haus gekauft, um seine Werkstatt, Garage und Zuhause in Zukunft unter einem Dach zu haben. Das Haus ist eigentlich eine Lagerhalle und soll in ein schickes Loft verwandelt werden.

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