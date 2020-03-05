Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Fords - Bruder, Schwester, Hausumbau

Es werde Licht

HGTVFolge vom 05.03.2020
Es werde Licht

Es werde LichtJetzt kostenlos streamen

Die Fords - Bruder, Schwester, Hausumbau

Folge vom 05.03.2020: Es werde Licht

22 Min.Folge vom 05.03.2020

Nach vielen gescheiterten Renovierungsversuchen werden die Geschwister Ford zu Rate gezogen. Sie sollen ein Haus aus den 20er-Jahren modernisieren und einrichten. Während Leanne Gefallen an den schönen Holzarbeiten und alten Fenstern findet, entdeckt Steve Wasserschäden. Das könnte den Plan gefährden.

Alle verfügbaren Folgen