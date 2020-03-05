Die Fords - Bruder, Schwester, Hausumbau
Folge vom 05.03.2020: Es werde Licht
22 Min.Folge vom 05.03.2020
Nach vielen gescheiterten Renovierungsversuchen werden die Geschwister Ford zu Rate gezogen. Sie sollen ein Haus aus den 20er-Jahren modernisieren und einrichten. Während Leanne Gefallen an den schönen Holzarbeiten und alten Fenstern findet, entdeckt Steve Wasserschäden. Das könnte den Plan gefährden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.