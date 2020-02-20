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Die Fords - Bruder, Schwester, Hausumbau

Abriss-Tag

HGTVFolge vom 20.02.2020
Abriss-Tag

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Die Fords - Bruder, Schwester, Hausumbau

Folge vom 20.02.2020: Abriss-Tag

21 Min.Folge vom 20.02.2020

Die beiden Geschwister erwartet ein spannendes Projekt: Sie verwandeln das ursprüngliche Haus einer Familie - das aus zwei Apartments besteht - zurück in ein einzelnes Haus. Dafür reißen sie Wände heraus und stoßen auf alte Kabel, gefährliche Deckenstützen und schräge Holzböden. Es erfordert viel Energie, bevor sich Steve und Leanne an die Gestaltung und eine schöne neue Küche wagen können.

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