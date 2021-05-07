Die Garten-Retter
Folge vom 07.05.2021: Ein Wohnzimmer im Garten
19 Min.Folge vom 07.05.2021
Holly und Chris leben in einem wunderschönen Haus im Landhausstil – aber leider hat ihr Garten nicht den gleichen Charme. Die Pilateslehrerin Holly wünscht einen Garten, der ihren vielseitigen und farbenfrohen Stil widerspiegelt und in dem sie Freunde empfangen können. Die Umgestaltung sieht eine große Betonterrasse vor, dazu eine schicke Outdoor-Küche mit einzigartiger Arbeitsplatte, neuem Grill, Aufbewahrungsplatz und Kühlschrank. Außerdem bekommen Holly und Chris ein lauschiges Hängematten-Plätzchen und eine tolle Bepflanzung, die den Garten in neuem Glanz erstrahlen lässt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 15-17: Warner Bros. Discovery, Inc.