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Die Garten-Retter

Total Makeover in Seattle

HGTVFolge vom 21.05.2021
Total Makeover in Seattle

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Die Garten-Retter

Folge vom 21.05.2021: Total Makeover in Seattle

19 Min.Folge vom 21.05.2021

Marlon und Vicky aus Seattle haben zwei kleine Kinder und einen familienunfreundlichen Garten. Das Geländer ist wackelig, die Terrassenplatten bröckelig, Sperrmüll steht im Weg und überall wächst Unkraut. Höchste Zeit, den Garten in ein Paradies für die junge Familie zu verwandeln! Auf der Agenda steht eine große Terrasse mit Platz für viele Gäste, eine Loggia mit großem Fernseher, um draußen Basketball und Football gucken zu können und eine eigene Zapfanlage für Marlon und seine Freunde. Außerdem bekommen die beiden einen Brunnen und eine farbenfrohe Bepflanzung. Der Garten ist kaum wieder zu erkennen.

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