Die Garten-Retter
Folge vom 07.05.2021: Eine moderne Schattenoase
19 Min.Folge vom 07.05.2021
Der Garten von Grundschullehrern Katie und Feuerwehrmann Ian ist so wenig einladend, dass sie ihn selbst nicht nutzen. Er hat die Umgestaltung von Chris Lambton bitter nötig, denn außer einem billigen Grill und einer vertrockneten Wiese hat er nichts zu bieten. Die beiden wünschen sich einen neuen Grillbereich und eine gemütliche Essecke mit schicker Pergola, die angenehm Schatten spendet. Außerdem überrascht Chris die beiden mit einer Outdoorküche, einer Feuerstelle aus Beton mit Sitzgelegenheit und eine außergewöhnlichen Bar.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.