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Die Garten-Retter

Maritimes Flair in Cape Cod

HGTVFolge vom 14.05.2021
Maritimes Flair in Cape Cod

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Die Garten-Retter

Folge vom 14.05.2021: Maritimes Flair in Cape Cod

19 Min.Folge vom 14.05.2021

Chris Lambton spürt im Baumarkt den Feuerwehrmann Chris und die Polizistin Christine auf, in deren langweiligem und leeren Garten das Unkraut die Überhand übernimmt. Sie wünschen sich einen schönen Rückzugsort, ihnen bleibt jedoch zu wenig Zeit, das Projekt Garten alleine in Angriff zu nehmen. Chris und sein Team planen für die beiden ein Gartenparadies im maritimen Stil mit Feuerstelle, einer Hängematte und einem coolen Bar- und Grillbereich. Abgerundet wird das Gartendesign mit Hochbeeten, in denen Blumen blühen.

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