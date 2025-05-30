Die Landarztpraxis
Folge 103: Schmerzhafte Nähe
34 Min.Folge vom 30.05.2025Ab 12
Chris hält weiter demonstrativ Abstand zu Ella und bestätigt diese in ihrem Glauben, dass er sich ganz auf seine vermeintliche Beziehung mit Linda konzentriert. Da sie nicht weiß, dass Chris sich nur deshalb fernhält, weil er nicht in ihre vermeintliche Beziehung mit Max grätschen will, möchte sie ihrerseits nach vorne sehen. Als ein mysteriöser Patientenfall die beiden zur Zusammenarbeit zwingt, kommen sie sich wieder näher.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln