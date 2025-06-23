Die Landarztpraxis
Folge 118: Geschwisterliebe
34 Min.Folge vom 23.06.2025Ab 12
Ella möchte auch weiterhin nichts mit Georg zu tun haben und ist froh, dass dieser auf seiner Almhütte verweilt. Isa und Fabian hingegen machen sich Sorgen um ihren Vater, als der nicht erreichbar ist. Während Ella damit hadert, dass ihr Verhältnis zu Georg auch das zu ihren Geschwistern belasten könnte, hält Isa die Ungewissheit nicht mehr aus und schlägt mit Lukas in der Almhütte auf. Doch statt Georg finden sie nur ein verlassenes Haus und etwas Blut vor.
